大甲媽祖遶境進香是否舉辦，引發熱議！大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，如果內政部跟防疫指揮中心說不去，鎮瀾宮會遵守；台中市長盧秀燕表示，如果不能保證信徒疫情安全，她認為應該要重新考慮。台中教育大學副教授林茂賢建議，農曆九月初九是媽祖昇天日，屆時如疫情減緩，氣候也較涼爽，大家再一起跟隨媽祖去遶境進香。

農曆三月迎媽祖！大甲媽遶境9天8夜行程，原訂3月19日起駕，因受到新冠肺炎疫情蔓延影響，引起各界陸的憂心，恐成國內防疫的破口，希望停辦或延期。台中教育大學副教授林茂賢在臉書上發表看法，他建議大甲鎮瀾宮與白沙屯媽祖兩個大型遶境進香活動，應該延期舉行，以避免發生群聚感染，媽祖慈悲必能體諒。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標，今天召開記者會宣布將縮小規模續辦，包括首次取消千桌宴和媽祖之光晚會，節省3000萬元經費捐贈疫情指揮中心供政府防疫，遶境沿途加設防疫檢查站；今年遶境不鑽轎和摸轎，邀信眾遠處雙手合十，或視訊跟隨媽祖等。

盧秀燕面對媒體詢問，她一臉嚴肅的表示，「如果不能夠保證信徒疫情安全，我認為應該要重新考慮」。林茂賢建議，農曆九月初九是媽祖昇天日，屆時如疫情減緩，氣候也較涼爽，大家再一起跟隨媽祖去遶境進香。

(中時 )