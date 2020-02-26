雖然今年MWC世界通訊大會宣布停辦，但仍有不少業者仍在西班牙發表新款手機，除了華為之外，還有realme這家成立不到兩年的手機品牌。甫於本周宣布推出旗下首款5G旗艦手機—「X50 Pro 5G」，支援5G雙模，且擁有6400萬四鏡頭、3200萬雙前鏡頭等高檔規格。

realme X50 Pro 5G支援5G雙模SA/NSA，及國際間5G主流頻段包括n1、n3、n41、n78、n79等等。處理器則採用高通驍龍865 5G，相較上一代855，性能提升25%。此外，X50 Pro 5G內建4200mAh電池，且具備65W SuperDart超級閃充技術，即使一邊使用手機一邊充電，只需35分鐘就可充滿。

realme手機向來以高畫素相機著稱，這台X50 Pro 5G機背內建鷹眼四鏡頭，包括6400萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角／微距鏡頭、1200萬畫素變焦鏡頭，以及一顆人像黑白鏡頭。其中，6400萬畫素主鏡頭可用來拍攝夜景，X50 Pro 5G新增「極夜模式」，即使位於全暗的拍攝環境，也能使用腳架拍出高畫質照片。

realme X50 Pro 5G採6.44吋螢幕，屏占比達92%，將於4月在歐洲市場開賣。（圖／業者提供）

前鏡頭則為雙鏡頭配置，主鏡頭為3200萬畫素／F2.5光圈；搭配一顆105度超廣角鏡頭，擁有800萬畫素／F2.2大光圈。雙鏡頭皆支援HDR自拍與自拍超級夜景，並支援多模式影片錄製，包含超廣角、UIS超級防手震、美顏與即時景深等功能。

X50 Pro 5G預計於4月在歐洲市場上市，8GB+128GB版本售價599歐元（折合台幣約19,700元），8GB+256GB版本售價669歐元（折合台幣約22,000元），以及12GB+256GB版本售價749歐元（折合台幣約24,633元）。而台灣上市計畫仍未定。

realme目前是全球成長速度最快的手機品牌，去年第三季名列全球智慧型手機出貨量第一名，相較2018年同期，也就是realme成立的第一年，出貨量成長了500%以上。總部位於中國深圳的realme，甫成立時就將自身定位為「科技潮牌」，旗下設計師均為年輕人，所設計出的手機產品也以年輕世代為主要購買族群。

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(中時電子報)