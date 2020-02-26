新冠肺炎疫情延燒，由於適逢一系列宗教活動，加上韓國大邱新天地教會事件，大甲、白沙屯媽祖遶境活動該不該取消也成為全民焦點，目前負責的宮廟大甲鎮瀾宮與通霄拱天宮都表示將如期舉行。究竟為何媽祖遶境不敢輕易喊卡？除了傳統民俗信仰的狂熱外，最主要理由就是龐大的經濟利益因素。

根據《商業周刊》報導，鎮瀾宮曾經公布的數字中，整個9天8夜的行程就進帳了超過2000萬的香油錢，最高曾達2400萬，占了一年365天總額的15%。

除此之外，遶境過程中還會收到信徒所捐贈，大約2000面的金牌，市值約快200萬，去年更有台中建商斥資300萬，捐贈53面金牌給媽祖。目前鎮瀾宮地下室還有一尊用金牌鎔鑄而成的純金媽祖像，約7260兩，以當前黃金價格換算下來價值高達4.35億元。

2012年，真理大學教授張家麟與師大教授曲兆祥就曾發表研究，推估整場大甲媽祖總香油錢收入可超過5億元，若再加上周邊商品，以及人潮帶來的觀光商機，一場大甲媽祖遶境所帶來的商機可達50億元。

(中時電子報)