公平會今天通過，信義房屋在台北市興安國宅社區散發廣告傳單，廣告宣稱「賀連續成交」，足以影響交易決定之服務內容為引人錯誤之表示，違反公平交易法處10萬元罰鍰。

公平會表示，該廣告中載有「賀『連續』成交、1.北區33坪成交2168萬2.北區38坪成交2470萬、3.北區45坪成交2788萬、4.北區38坪成交2520萬、5.南區25坪成交1800萬、6.南區29坪成交1900萬、7.南區25坪成交1900萬」、「誠買急尋興安國宅」，下方載「信義房屋」等內容，給人印象為該連續成交7筆紀錄皆由信義公司成交，但實際上其中3筆成交紀錄並非信義公司所成交。

公平會認為，廣告所呈現的交易熱絡程度，不僅影響消費者委託買賣與否交易決定，更排擠其他競爭同業之交易機會，故案關廣告表示與事實不符，已有引起一般大眾錯誤認知之虞，屬引人錯誤之表示。

(中時 )