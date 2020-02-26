國際奧會資深委員表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬前仍無法控制，東京奧運被取消的可能性，比延期或變更地點來得高。雖然日本政府強調絕對不會停辦，但其實回首歷史，東京奧運真的曾經停辦過。

據柯林斯(Sandra Collins)在2007年出版的《1940年東京奧運：被遺忘的奧運會》（The 1940 Tokyo Games: The Missing Olympics），東京在1936年獲得1940年奧運主辦權，但在1938年，日本自行放棄。隨著日本侵華戰事爆發，東京奧運變得乏人關注。

等到東京在1964年終於舉辦亞洲首場奧運盛會，這段被遺忘的歷史才又被人想起。

流產的1940年東京奧運，並非史上第一個、或者唯一被取消的奧運盛會。其他停辦的奧運，包括第一次世界大戰期間的1916年柏林奧運，以及二戰期間1944年倫敦奧運。1940和1944冬運，也都因為戰爭因素胎死腹中。

(中時 )