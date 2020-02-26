台東區農改場舉辦「2020鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」，得獎名單今天公布。（莊哲權攝）

32歲台南女孩林沛縈，與台東子弟謝謹鴻是嘉義大學園藝研究所同學，兩人婚後回台東老家當農夫種釋迦，以現代化觀念草生栽培經營管理果園，今天在台東區農改場辦理的「2020鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」封后。

台東區農改場舉辦「2020鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」，共有38位農友參加，經果園評鑑及果品評鑑兩階段激烈競爭後，得獎名單今日出爐，由首次參賽的青農林沛縈封后，去年是她的丈夫謝謹鴻獲得第1名，夫妻兩輪流奪冠。

來自台南的林沛縈與台東子弟謝瑾鴻都是嘉大園藝研究所碩士，兩人婚後，於6年前一起回台東當農夫，並自創好時果子品牌行銷自家的鳳梨釋迦。

林沛縈說，田間管理及食品安全都做好，是致勝的關鍵，例如果園都是草生栽培，對自然環境友善，減少施用農藥、除草劑，每年採收都會自主送驗，也做產銷履歷， 今年還要做全球認證，希望讓更多國家看到台東的鳳梨釋迦。

她說，務農剛開始確實很辛苦，工作好像永遠做不完，但是投入後，就覺得滿有趣，也有滿有成就感，加上是本科系畢業，對農業多少都有概念。

另外，林信宇及林詔紅拿下亞軍，潘信福、易川旗、李俊儀獲得季軍，還有6位農友入選優等獎。

台東場場長陳信言指出，鳳梨釋迦優質果園評鑑已邁入第5屆，今年也將產銷履歷驗證、全球良好農業規範、友善耕作認證及有機驗證等納入評分項目之一，鼓勵農友強化安全管理與重視環境永續。

(中時 )