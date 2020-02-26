抗疫新藥「瑞德西韋」 我準備展開臨床試驗 18:282020/02/26 中時 林周義 、影音、 楊馨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部醫事司司長石崇良。（林周義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 肺炎解藥合成進階 瑞德西韋「毫克級變公克級」 用於治療新冠肺炎的新藥Remdesivir（瑞德西韋），已經美國FDA核准進行臨床試驗。醫事司司長石崇良今表示，經過台大醫院的接洽，目前準備展開臨床試驗的申請，相關細節仍在訂定中。 石崇良表示，我方初步規劃在北、中、南各指定1家醫院作為主責醫院，只要是合適的對象，經過醫師評估、取得患者同意即可收案，給予治療機會。其中的細節，包含倫理審查、治療計畫的訂定度仍在規劃中。 (中時 ) #臨床試驗 #治療 #臨床 #石崇良 #規劃 #瑞德西韋 #新藥 #防疫 #新冠肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 「新型冠狀病毒」變電腦病毒 資安專家教4招防衛 18:162020/02/25 科技 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 生活熱門新聞 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 非法看護已到第二家醫院照顧病人 醫師：到社區是難免的 - 生活 台口罩禁令...新加坡「超強對策」惹網驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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