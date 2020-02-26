肺炎解藥合成進階 瑞德西韋「毫克級變公克級」

用於治療新冠肺炎的新藥Remdesivir（瑞德西韋），已經美國FDA核准進行臨床試驗。醫事司司長石崇良今表示，經過台大醫院的接洽，目前準備展開臨床試驗的申請，相關細節仍在訂定中。

石崇良表示，我方初步規劃在北、中、南各指定1家醫院作為主責醫院，只要是合適的對象，經過醫師評估、取得患者同意即可收案，給予治療機會。其中的細節，包含倫理審查、治療計畫的訂定度仍在規劃中。

(中時 )