全國廢核行動平台今(26)日於臉書上表示，自2011年開始，連續在每年3、4月舉辦的廢核大遊行，因疫情期間群聚活動風險高，為配合防疫工作，經過參與組織的集體討論，決議取消群眾集會，遊行活動雖無法持續，但將以靜態展覽及線上活動代替，持續進行廢核理念的宣導與教育。

全國廢核行動平台指出，未來將持續以不同形式在廢核上努力，相關活動靜待籌備後公布。

(中時 )