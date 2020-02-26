全國廢核行動平台年度大遊行今宣布取消 18:562020/02/26 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全國廢核行動平台今宣布為配合防疫，取消今年的廢核大遊行。（本報資料照／劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國廢核行動平台今(26)日於臉書上表示，自2011年開始，連續在每年3、4月舉辦的廢核大遊行，因疫情期間群聚活動風險高，為配合防疫工作，經過參與組織的集體討論，決議取消群眾集會，遊行活動雖無法持續，但將以靜態展覽及線上活動代替，持續進行廢核理念的宣導與教育。 全國廢核行動平台指出，未來將持續以不同形式在廢核上努力，相關活動靜待籌備後公布。 (中時 ) #廢核 #活動 #全國 #平台 #取消 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫界憂疫調未出爐 公開活動史恐造傷害 01:552020/02/22 生活新聞 中租投顧推鼠我最狂零手續費 04:102020/02/24 投資理財 南韓旅遊升至3級 退團率達8成 04:102020/02/25 焦點新聞 與陸省市確診數相比 韓列第7名 04:102020/02/25 焦點新聞 義大利變2級警示 旅行業哀嚎忙退團 16:492020/02/25 生活 南韓活生生的教訓 04:102020/02/26 論壇廣場 零手續費吸睛 基金平台逆勢衝 04:102020/02/26 投資理財 防疫關鍵時刻 台南多家廟宇停辦大型活動 14:012020/02/26 生活 防範疫情延燒 陳世凱籲台中市府延後宗教補助 15:222020/02/26 生活 北市暫緩校園大型集會 小巨蛋展演朝向延後取消 16:442020/02/26 生活 生活熱門新聞 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 非法看護已到第二家醫院照顧病人 醫師：到社區是難免的 - 生活 台口罩禁令...新加坡「超強對策」惹網驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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