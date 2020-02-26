截至2月24日，大陸醫用N95口罩日産能達到107萬個，是2月1日的4.7倍。同時，通過大陸全國統一調度，全力保障湖北等重點地區需求。2月1日至25日，累計向湖北調運醫用N95口罩304萬個，近期每天的調度量都在15萬個以上，加上湖北省內的生産，有效保障了一線醫護人員的防護需要。

(旺報 )