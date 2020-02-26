台南市將軍區青鯤鯓漁村21日一死一傷槍擊案，凶手金文龍以行刑式手法3槍將30年老友姚華安槍殺，姚華安的女友郭女也被射3槍重傷，金文龍攜槍逃逸多日，25日晚間在佳里區被捕，行凶動機疑因3人合夥開檳榔攤資金糾紛，金文龍心生不滿，事前多次勘查地形預謀犯案。

據了解，43歲郭女是54歲的金嫌介紹給53歲姚男認識，3人合夥投資檳榔攤，也到工地銷售，投資有賺有賠，金不滿姚男賺錢分得慢、賠錢討緊緊。日前佳里廟會時金把車停在郭女檳榔攤前，兩人互嗆，金不滿砸店導致上警局被告，事後發現姚男為女人不挺兄弟，因此才憤而預謀行凶。

根據監視器影片顯示，綽號「「扣頭輝」」的金文龍21日下午自佳里搭白牌車至青鯤鯓姚華安家中行凶，1分鐘後搭原車返回佳里。死者姚華安的朋友2點多才離開姚家，3點多再度造訪，驚見姚華安中彈癱坐椅子上，郭女受傷流血趴在地上，嚇到騎車衝去30公尺外的派出所報案。

警消到現場時發現姚男已無生命跡象，郭女肩部有槍傷，後腦有撕裂傷，緊急將兩人送醫，但姚男急救無效，郭女雖已脫離險境，但仍在加護病房。

案發後警方立即掌握金嫌其行蹤、埋伏跟監，發現金嫌行凶後竟換車去砸郭女位於佳里的檳榔攤，21日晚還將手機丟在麻豆文旦園，把車丟在永康，故布疑陣，營造離開台南跡象。警方研判金嫌長期都在佳里區出入，應該仍藏匿在佳里附近地區，布下天羅地網，明查暗訪其可能接觸對象。

25日晚間警方接獲線報金嫌騎乘贓車出現在佳里區，佳里分局偵查佐蘇俊棋7點多發現戴安全帽、口罩的金嫌，立即呼叫支援，並尾隨他至佳里區新生路，最後決定騎車把金嫌撞倒，前來支援的員警也一擁而上，將金嫌壓制逮捕，並在其後腰際發現手槍、彈匣，過程十分驚險，引起民眾圍觀。

台南市警察局26日早上舉行破案說明會，刑事警察大隊長林宏昇表示，金嫌與死者姚男為30多年朋友，行凶原因為金錢投資利益糾紛，至於是否有其他原因，還待進一步釐清。

台南市長黃偉哲26日也親自頒發破案獎金給有功人員，感謝他們在死者頭七前抓到嫌犯，撫慰家屬情緒，並強調警方維護治安沒有假期，也不會因疫情而打折、鬆懈，也感謝警方不眠不休短時間內偵破重大刑案。

(中時 )