工業電腦族群股利政策陸續出爐，艾訊（3088）26日董事會決議擬配發現金股利4元，高於去年的3.75元，去年自結稅後淨利4.6億元，EPS 5.72元，創下歷史次高；股利配發率約7成，現金殖利率高達7.04％，股東會將於5月28日召開。

艾訊去年營收47.39億元，年減5.42％，受惠業外認列處分收益及第4季專案入帳，累計自結全年稅後淨利達4.6億元，年增13.15％，EPS 5.72元，較2018年的5.12元成長，公司董事會通過股利分派案，決議盈餘分配現金股利4元，配發率7成，維持近年發放水準。

法人指出，艾訊今年在醫療、零售市場可望逐漸看到經營成效，醫療設備相關訂單出貨，預估醫療相關產品線今年營收占比達1成以上，整體營運動能將優於去年。

此外，艾訊也公告人事調整案，總經理一職將由公司董事、前研華工業自動化事業群副總黃瑞南接任，董事長楊裕德兼任策略長，3月1日生效。

(工商 )