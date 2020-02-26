地下室偵查庭設有獨立專用通道，人犯在警方押解至地檢署後，通過專屬通道，直接帶往特別設置的偵查庭問訊，問訊結束後也會由專屬通道離開。（吳建輝攝）

有感染風險的人犯，會被安排利用專用地下通道，往返內勤偵訊室應訊，減少所有接觸署內相關設備及人員的可能。（吳建輝攝）

目前內勤偵查庭的地下通道出入口處，有設置一個簡易偵查間，用來因應未來疫情更加嚴峻時，乾脆不要進入偵訊室，直接在室外。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情不斷升溫，在第一線偵訊人犯的檢察官，在面對來自四面八方的應訊者，增加不少受感染的風險，上周彰化地檢署特別在內勤偵訊室，安裝一塊巨幅的透明壓克力板，阻擋在檢察官與人犯之間，避免受到被飛沫噴濺等感染風險。

上周彰化地檢署偵訊一名從小三通返台遭通緝的簡姓男子，簡男被捕時無發燒等症狀，但疫情持續蔓延，檢警也不敢大意，簡男落地後立刻遭解送至彰化地檢署，為了安全並未安排他進入拘留室，而是將他直接帶入偵訊室，還「開門」應訊，讓空氣流通減少檢警感染可能。

彰化地檢署特別在法警地下室內的內情偵查庭，安裝一塊高2米，寬2.42米的透明壓克力板，只要從中港台返台，或發燒超過37.5度，及有曾到疫區相關旅遊史及與確診者接觸史者，就要移到此偵查庭問訊，以保護所有檢警的生命安全。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，地下室偵查庭設有獨立專用通道，人犯在警方押解至地檢署後，通過專屬通道，直接帶往特別設置的偵查庭問訊，問訊結束後也會由專屬通道離開，減少所有接觸署內相關設備及人員的可能。

葉建成還說，目前內勤偵查庭的地下通道出入口處，有設置一個簡易偵查間，用來因應未來疫情如果更加嚴峻的話，就不會讓人犯進入偵訊室偵訊，直接在室外進行偵訊，當然這是最壞的打算，目前只是初步設置，當然希望可以不要用到。

(中時 )