疫情應變中心衛生組護理長彭曉環表示，病毒可從眼鼻口進入，防疫工具特別重要。（戴上容攝）

新冠肺炎疫情延燒，醫護第一線人員繃緊神經，然而防疫用品不易採購，讓醫護人員很憂心，蘆洲精采光學社26日上午於蘆洲區公所，捐贈250支護目鏡給公所、衛生所與校護。

防疫期間護目鏡成熱門商品，精采光學社捐贈護目鏡，之後由蘆洲區公所分配給防疫第一線人員，包含醫療檢疫、公所居家隔離訪視、量測志工及執勤防疫警政人員等。

蘆洲區長施得仰表示，精采眼鏡關注公益，多次舉辦長者免費配老花眼活動，現在面對疫情也為蘆洲居民著想；目前新北防疫超前部屬，開設一級防護，區內有些居家隔離、檢疫的民眾，他要求公所內同仁要用關懷的心、戒慎防疫的方式去面對民眾，感謝業者提供必要的防護用品，讓防疫工作更完備。

精采眼鏡店長葉仁評表示，得知新冠病毒可從眼睛角膜傳染後，主動詢問學校、衛生所等需求，醫護人員表示防疫用品短缺，於是他立即向廠商訂購250支護目鏡贈送給轄區第一線人員，目前全台護目鏡價格上漲，而他贈送的護目鏡全是台灣製造，品質保證且不會起霧，希望醫護人員安心使用。

疫情應變中心衛生組護理長彭曉環表示，病毒可從眼鼻口進入，防疫工具特別重要，尤其防疫期間，醫護人員近身抽血、量測工作負擔加重，感染風險也增加，感謝精采光學社捐贈護目鏡，包覆性高且不起霧，是防疫最佳武器。

(中時 )