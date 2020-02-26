由中華民國文化休閒運動協會、RED BULL以及台中市政府運動局主辦的RED BULL SHOW CAR巡迴展示，RED BULL空運FORMULA ONE™ SHOW CAR來台，延續2月18日至23日在台北香堤廣場展出後，也於24日起到3月1日在台中市府廣場舉行，現場開放FORMULA ONE™ SHOW CAR展示及FORMULA ONE™ PLAY SEAT（F1賽車遊戲）體驗活動，中部車迷朋友們，要把握住228連續假期，從228起連續3天，展示時間將延到晚上9點。

原定於3月初舉行的RED BULL FORMULA ONE™ SHOWRUN，因應新冠肺炎疫情，已公告暫緩辦理。但為了造福廣大的賽車迷，在主辦單位努力下，成功爭取分別於台北、台中兩地進行的RED BULL SHOW CAR巡迴展示。此外，主辦單位之一的中華民國文化休閒運動協會，展演期間也會於現場專業清潔滅菌，讓前來的民眾能安心享受活動。

台中市政府運動局局長李昱叡表示：「感謝盧秀燕市長的全力支持，大台中地區的運動，希望朝著多元化以及接軌國際去努力，這些國際大城市可以舉辦的，而我們台中市也可以做到的，我們都努力去推廣。這次很可惜因為新冠肺炎疫情關係，原本安排的封街道路表演暫緩，希望下次還有機會，我們把市府路封街來讓F1車在台中道路上展示。」

李昱叡表示：「這次活動透過紅牛在全球170多個國家地區的社群，行銷了台中市。一個活動從無到有，從有到更精進是需要時間，我們台中市期待未來能把F1賽車的活動做得更全民，讓中部民眾熱情參與。」

這項活動一直到3月1日截止，民眾在欣賞F1賽車的同時，還能參加闖關活動，只要體驗F1並打卡，再於周邊攤位體驗賽車遊戲「FORMULA ONE™ PLAY SEAT」、「RED BULL LU-KA賽車派對」、「飆速彈珠臺」、「World Gym運動吧」等活動，就有機會抽中精美贈品。

(中時 )