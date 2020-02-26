淡水滬尾藝文休閒園區與在地合作26日舉辦「變身移動老街」記者會，總裁林長勳（左二）淡水酸梅湯楊阿婆（左三）。

新冠肺炎疫情嚴重衝擊淡水觀光產業，滬尾藝文休閒園區主動出擊，除將buffet供餐調整套餐模式、向淡水農會採買當地食材，更與在地商家們聯合行銷，將園區餐廳打造成「移動老街」，讓旅客在園區就可大啖淡水排隊美食。

淡水老街是新北熱門觀光景點，旅遊環境與品質都有口皆碑，但面對新冠肺炎，許多地方攤商面臨休業危機；為此，滬尾藝文休閒園區與在地合作26日舉辦「變身移動老街」記者會，新北市經發局副局長黃碧玉、淡水農會總幹事高忠代表等都到場。

「我們是淡水人的廚房、客房！」滬尾藝文休閒園區總裁林長勲表示，園區是與新北市政府合作BOT廠商，面對新冠肺炎衝擊觀光，園區與淡水農會、攤商並肩合作，採購在地食材、排隊美食提供住宿旅客外，也主動減免商場的抽成比，守護淡水經濟與觀光產業。老牌阿給老闆吳展童表示，大家要共體時艱面對疫情，園區採購商品對小攤商大有助益。

滬尾藝文休閒園區補充，將捷金鬱金香酒店即日起至3月31日，不分平假日訂房，即可享有「住一晚送一晚」的優惠；河畔餐廳則推出4人同行1人免費活動。此外，園區做好完善防疫措施，加強園區、廣場、酒店內各處消毒，房客入住填寫旅遊史切結書，第一線服務人員全面配戴口罩、測量體溫，提供顧客安心放鬆的休閒、用餐及住宿環境。

(中時 )