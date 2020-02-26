日本核能監管局NRA，在2月26日例會上指出，東北電力公司所申請的女川核電廠2號機(Onagawa 2)，通過了新的核電安全標準，可以在完成安全補強工程後回復運作。文件稱「預計可在2020年財政年度重啟」，算算時間，大約是2021年的3月。

東京新聞報導，女川電廠位於宮城縣海邊，是2011年3月11日的「東日本大地震」時期，離震央最接近的核電廠，比出現核事故的福島1號電廠還要更靠近震央，廠區也被地震與海嘯的衝擊有所破壞，但因應變得宜，並未引發後續核災。這次通過重啟書面申請，是繼茨城縣的東海電廠2號機之後，第二座海嘯受災區域的核電廠，再次通過的事例。

現在完成的是安全計畫報告書，實際的安全補強工程仍需完成，包括建設800公尺的海堤。並且在重啟之前，還需要徵得當地居民的同意。

311大地震發生時，女川電廠遭受的震度略低於6，電廠的3部機組都自動停止運轉。然而，幾分鐘後，13公尺高的海嘯淹沒了2號機，所有地下室設備都被洪水淹沒，當然也包括安裝在地下室的緊急發電機。所幸，女川電廠還有其他的備用電源，成功冷卻了反應爐。

東北電力公司於2013年12月，就申請對2號機組進行審查，為補強建廠區的安全，必須能承受水平加速度1000伽(cm/s² )。為防止海嘯，還正在建設高度29公尺，總長度800米公尺的海堤，這些補強成本預計約為3400億日元。

(中時電子報)