力拓警告疫情威脅其供應鏈 18:432020/02/26 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 礦業巨擘力拓周三公布2019年淨利受資產減值等因素拖累，銳減41％至80.1億美元。 其同時警告新型肺炎疫情正威脅全球商品需求並波及其供應鏈，已就部份短期影響做因應準備。 儘管如此，力拓仍然宣布去年末期股息每股2.31美元創新高，讓其全年股息達每股3.82美元。 (工商 ) #力拓 #供應鏈 #股息 #警告 #每股 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情暴露的大陸經濟真相 04:092020/02/22 論壇廣場 疫情打亂大陸供應鏈 美大蒜批發價暴漲6成 04:092020/02/22 全球財經 安卓5G高階新機傳滯銷 台供應鏈恐難受惠 04:092020/02/23 財經要聞 供應鏈衝擊 台廠戰疫 04:102020/02/23 財經焦點 大陸病毒與全球供應鏈危局 04:102020/02/24 焦點新聞 蘋果忍不住 催iPad Pro鏈趕出貨 04:102020/02/24 財經要聞 首季出貨年減逾1成 PC供應鏈 最快4月正常產出 04:102020/02/24 產業．科技 存股運動 兩大重點賺股息 04:102020/02/24 投資理財 元大投信按讚 台高股息優質龍頭企業 04:102020/02/24 產業特刊 專家傳真－區塊鏈供應鏈金融能帶來什麼不同？ 04:102020/02/26 產業特刊 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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