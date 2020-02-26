礦業巨擘力拓周三公布2019年淨利受資產減值等因素拖累，銳減41％至80.1億美元。

其同時警告新型肺炎疫情正威脅全球商品需求並波及其供應鏈，已就部份短期影響做因應準備。

儘管如此，力拓仍然宣布去年末期股息每股2.31美元創新高，讓其全年股息達每股3.82美元。

(工商 )