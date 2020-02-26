全球股市連續兩天重挫，大家都歸咎於新冠疫情在各地形成恐慌蔓延，瑞銀財富管理表示，考慮到病毒的潛伏期，未來兩週將是判斷疫情爆發程度，有關當局願意採取何種措施，疫情能否得到控制，以及這些措施對經濟有何影響的關鍵時點。

「這對投資者意味著什麼？」，瑞銀財富管理投資長辦公室提醒，投資人應把問題聚焦，而不是盲目猜測病毒狀況，在市場突然暴跌的時候，重要的是保持長期投資信念，並透過在資產類別間、以及全球範圍內，採取多元化投資，以管控投資風險。

經過兩天的股市暴跌，許多投資人的投資組合發生意外破口，需要適當的建議來改善投資組合的風險回報，卻又要因應目前的不確定環境，瑞銀財富管理提出以下兩點建議：

一、相對於歐元區股票，加碼新興市場股票：

瑞銀繼續看好新興市場股票，並認為近期MSCI亞洲（日本除外）的下跌帶來了具吸引力的長期入場機會。主因是中國將在未來幾週成功遏制疫情，供應鏈中斷得以解決，消費者信心得以恢復，新冠疫情對經濟和市場的影響、僅限於今年第一季。

二、尋求「居家防疫」和「高股息」類股票，避開旅遊相關板塊：

瑞銀在亞洲的投資框架也適用於歐洲：1）投資者應避開最易受到衝擊的板塊，比如航空公司和酒店；2）投資「居家防疫」類股票，比如電子商務、遊戲和食品配送，隔離措施將推動這些行業的需求增加；3）尋求可持續的「高股息」類股票，這可被視為相對安全的資產，尤其是在債券收益率急劇下降之際。

(工商 )