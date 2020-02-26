今年10月將執行新的中火自主減煤計畫。(圖/經濟部FB)

中央、地方大鬥法！環保署廢止2部發電機組許可證的相關處分案，台電25日表示贊同環保署決定，會擴大降載，燃煤不增反減，引起台中市府怒批環保署作法侵害市府的地方自治權限。對此，經濟部回應，尊重並支持環保署撤銷中市府對中火三次不合法的處分，不過，也要求台電今年10月要執行新的中火自主減煤計畫。

環保局去年三度對台中電廠做出罰款及廢照等裁罰處分，環保署25日以處分涉及事實認定錯誤、程序違法、理由不備等違誤，裁定撤銷所有裁罰。

環署撤銷中火裁處一事，引起台中市府痛批環保署為台電撐腰解套，認為中央撤銷中火裁處的決定，失去環保署應有立場。

經濟部今（26日）回應，為了避免後續的國賠爭議，環保署撤銷中市府對中火三次不合法的處分，經濟部尊重並支持主管機關依法所做的處分。公務機關要依法行政，中市府不合法的要求無法執行，不過市民對中火減煤的期待，我們會繼續做。

經濟部已要求台電，今年10月要執行新的中火自主減煤計畫，也就是在今年10月進入空污季後，中火最多運轉機組數將從目前的8部降為7部，且總發電量不得超過6部機組滿載發電量。

(中時電子報)