三月瘋媽祖，鹿港天后宮進香絡繹不絕，桃園龍德宮「龍行百里」26日來到鹿港天后宮天后宮刈火延香，上千信徒和數十個陣頭，展現了最高自律，井然有序，讓人稱讚不已，鹿港天后宮張偉東表示，一碼歸一碼，這等高素質進香團，自備餐具，讓人感動虔心誠意。
桃園龍德宮在宮主丁素珠、主委詹朱淮等人率領下展開8天7夜護台行腳，23日出發，26日來到鹿港天后宮，廟方高規格接待，完成刈火延香後，依傳統習俗，為鑽轎腳信徒，驅煞保安康，再徒步北返。
鹿港天后宮和桃園龍德宮兩廟情誼深厚，龍德宮宮主丁素珠表示，雖新冠肺炎病毒未消除，但隨香信眾人人做好自我管理，徒步進香，要有很好的體力與毅力，才能順利完成，還有連續7年參與的名導演尤瀧樹、藝名阿布拉，行前吃齋7天再參與。特別的是，龍德宮四媽祖神轎全由空姐美女護轎隨行，數十種陣容，讓中途前來接駕的縣長王惠美、鎮長許志宏也紛紛讚賞不已。
進香團來到鹿港天后宮向湄洲開基二媽祖刈火延香參覲禮拜，祈求媽祖護台，讓病毒疫情早日消除，拯救台灣與全球各國。
鹿港天后宮主委張偉東表示，大甲媽、白沙屯媽遶境議題沸騰，但一碼歸一碼，不能混為一談，龍德宮展現了最高素質，井然有序，人人稱讚不已，新春過後，鹿港天后宮做好最好防疫消毒和清潔，天天都有10多團進香，信徒熱情不減。
(中時 )
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