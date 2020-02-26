鹿港天后宮進香絡繹不絕，桃園龍德宮在宮主丁素珠（左二）、主委詹朱淮（右一）等人率領下展開8天7夜護台行腳，來到鹿港天后宮「刈火延香」，嚴謹的秩序，天后宮主委張偉東（右二）肯定，一碼歸一碼，高素質的進香團隊自備餐具、戴手套，做好健康，值得肯定。（鹿港天后宮提供／吳敏菁攝）

龍德宮四媽祖神轎全由空姐美女護轎隨行。（吳敏菁攝）

團隊素質高陣容堅強整齊的隊伍昨抵鹿港天后宮刈火延香參覲禮拜。（吳敏菁攝）

桃園龍德宮進香團來到鹿港天后宮向湄洲開基二媽祖刈火延香參覲禮拜，祈求媽祖護台。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

三月瘋媽祖，鹿港天后宮進香絡繹不絕，桃園龍德宮「龍行百里」26日來到鹿港天后宮天后宮刈火延香，上千信徒和數十個陣頭，展現了最高自律，井然有序，讓人稱讚不已，鹿港天后宮張偉東表示，一碼歸一碼，這等高素質進香團，自備餐具，讓人感動虔心誠意。

桃園龍德宮在宮主丁素珠、主委詹朱淮等人率領下展開8天7夜護台行腳，23日出發，26日來到鹿港天后宮，廟方高規格接待，完成刈火延香後，依傳統習俗，為鑽轎腳信徒，驅煞保安康，再徒步北返。

鹿港天后宮和桃園龍德宮兩廟情誼深厚，龍德宮宮主丁素珠表示，雖新冠肺炎病毒未消除，但隨香信眾人人做好自我管理，徒步進香，要有很好的體力與毅力，才能順利完成，還有連續7年參與的名導演尤瀧樹、藝名阿布拉，行前吃齋7天再參與。特別的是，龍德宮四媽祖神轎全由空姐美女護轎隨行，數十種陣容，讓中途前來接駕的縣長王惠美、鎮長許志宏也紛紛讚賞不已。

進香團來到鹿港天后宮向湄洲開基二媽祖刈火延香參覲禮拜，祈求媽祖護台，讓病毒疫情早日消除，拯救台灣與全球各國。

鹿港天后宮主委張偉東表示，大甲媽、白沙屯媽遶境議題沸騰，但一碼歸一碼，不能混為一談，龍德宮展現了最高素質，井然有序，人人稱讚不已，新春過後，鹿港天后宮做好最好防疫消毒和清潔，天天都有10多團進香，信徒熱情不減。

(中時 )