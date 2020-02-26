移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前在東石鄉1處移工宿舍，發現有2名越南籍男子已在台逾期停留。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前獲報在東石鄉1處移工宿舍，有違法外來人士聚集、喝酒唱歌，於是立即前往查察，到場時發現有5名外籍人士還在飲酒歡唱，絲毫沒發覺移民官已登門，其中還發現2名越南籍男子已在台逾期停留；隨後被移民官帶回的路上，移工仍開心地唱歌，並稱讚「金門高粱好喝！」

2名越南籍男子坦承，他們分別是1至2年前入境來台，並且已逾期停留，被查獲當天因天氣寒冷，於是返回住處與友人吃飯、飲酒，當被問到是否知道移民官登門查察，他們說，當時真的「喝茫了」才沒有立即察覺。

嘉義縣專勤隊調查完畢後，將依法執行遣返；嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，會持續加強查處在台非法外來人口、非法雇主、非法仲介及其他違規違法案件，呼籲民眾切勿媒介、聘僱或容留失聯移工及其他非法外來人口，否則觸法遭受裁罰。

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(中時 )