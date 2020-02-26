6歲劉姓男童在文心森林公園副展區與家人失散，台中市警局第四分局大墩派出所員警幫忙找到媽媽，男童見到媽媽，馬上緊緊地抱住媽媽。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台灣燈會期間，小孩走失時有所聞，日前在文心森林公園副展區一位6歲小男童與與家人走失，獨自驚惶的在展區四處張望，台中市警局第四分局員警巡邏時，及時發現男童，一邊安撫一邊透過廣播協尋，不一會其母親著急得趕來，見男童安全無恙，大大的鬆了一口氣。

「2020年台灣燈會在台中」已在日前畫下句點，而離市區最近的副燈區「文心森林公園副展區」以親子共遊、童趣歡樂為主，吸引不少家長帶小朋友來此賞燈，因此小孩走失事件也就時有耳聞，轄區所在的台中市警局第四分局因此在展區設置「警察服務站」提供民眾服務並編排巡邏警力維護燈區安全。

大墩派出所員警賴昆佑，日前於燈會安全維護工作時，發現一名6歲劉姓男童自己一個人驚惶未定的四處張望，賴員見狀立即上前詢問，果然又是一個與家人走失的小孩，賴員一邊安撫男童、一邊將其帶往警察服務站，詢問他的名字、年齡等基本資料，然後以廣播幫忙找爸媽，不一會，男童的母親，聽見廣播急忙趕到服務站，見到小孩在員警照護下，安全無虞，大大地鬆了一口氣！

男童見到母親出現，馬上緊緊地抱住媽媽，其母親表示小孩子愛玩亂跑，現場人山人海一下子就不見了，當時很著急，謝謝警方及時發現她的小孩，給予協助，感到萬分感激。

大墩派出所所長葉信良呼籲社會大眾：「帶小孩出門遊玩時，尤其在人潮眾多的地方，應盡量牽住孩童的手，不讓孩童在外奔跑嬉戲，或是情緒失控而脫離自己的身邊，以避免走失並防止突發意外的發生。」

(中時 )