台灣自由車好手馮俊凱繼 2008 北京奧運之後再次騎上奧運殿堂的這條路，對於阿凱而言，搶下這張難能可貴的正賽門票心情的喜悅自不待言。但畢竟奧運賽場就是要與世界頂尖好手同堂競輪，緊張情緒多半還是難免。不過與先前初體驗的青澀對比，已經在國外賽場打滾十多年的阿凱，已經較能夠以波瀾不興的平常心來看待這場挑戰。

在確認奧運這個目標後，馮俊凱沒有給自己太多的閒散空間，打從去年年底職業母隊巴林麥拉倫車隊的訓練營起，阿凱就一直全心投入於訓練計劃。而在集訓過後，他則是隻身前往亞洲好手冬季的秘密基地－泰北訓練營，持續為接下來的賽事自主訓練，並預計在奧運期間將體能調整至高點。

「目前狀態一直都在往上攀爬，尤其是經過車隊集訓跟泰北訓練營兩場密集且高強度的訓練過後，很明顯地可以感受到自己的體能有更上一層的轉變。當然，選手的高峰期無法持續一整年，所以我會先把注意力放在眼前的環台賽上頭，然後再根據車隊安排的比賽做調整，希望能在 7月，也就是奧運賽事期間將自己準備到最好。」

馮俊凱對於近期的計畫，顯然在心裡已有完整的規劃。然而受到新冠肺炎疫情影響，馮俊凱表示一些國外的賽事或訓練計畫難免受到影響，尤其是此次東京奧運路線長達240公里，總爬升海拔近 5000公尺，難度堪稱六星級，因此現地實勘變得非常重要。可是在疫情的干擾下，阿凱也只能見招拆招，以不影響健康的前提下進行模擬路線的練習。

看著馮俊凱一路成長的徐瑞德教練則是對得意弟子讚譽有加：「阿凱是名自我要求非常高的選手，不管是強度或者訓練量他都會想辦法要求自己達標，所以今天能有一番成就絕非僥倖得來。而這次奧運與他 12 年前初次參賽時，又有相當大的成長，所以我很看好他將能在這場賽事中突破自我。我也勉勵他把目標設定在排名前十名，雖說難度很高，但我相信馮俊凱會盡最大力量去爭取。」

而在環台賽開賽前夕，台中市政府也別開生面地為馮俊凱開辦進軍奧運記者會，市長盧秀燕說道：「馮俊凱一直都是台中市優異的運動員，尤其是全運公路賽六連霸的成就更是無人能出其右。如今阿凱將代表國家出戰奧運這個體育界的最高殿堂，台中市民們不只與有榮焉，也會給予馮俊凱最大的支持，期望阿凱能在奧運賽事中取得理想成績，讓台灣所有熱愛自行車的車友們在騎乘路途上有個理想典範可以追隨。」

(中時 )