電影《叔．叔》入選本屆柏林影展「電影大觀」單元，是唯一一部獲選的香港劇情長片，電影導演楊曜愷與3位主要演員太保、袁富華、區嘉雯已經陸續抵達柏林，當中首次踏上柏林的太保開心表示：「對柏林的印象原本只停留在報章雜誌跟影視介紹，這次有機會到這裡，最想去參觀柏林圍牆，也想要品嚐德國道地的鹹豬手。」

只是太保萬萬沒想到，晚一步抵達柏林的他，劇組其他人已率先完成了他想要的行程，原來熟門熟路的楊曜愷，25日趁著空檔率領監製群、袁富華與區嘉雯進行觀光行程，即使當地飄著細雨，仍澆不惜一行人的玩樂興致，陸續造訪柏林圍牆東邊畫廊、柏林音樂廳等地，更品嚐到德國知名的鹹豬手，讓袁富華驚艷不已，開動前先來一張合影。

而等太保抵達之後，一行人更直奔柏林影展主場館，搶先站上地毯為幾天後的首映做「預習」，區嘉雯則自曝竟有比參加影展更重要的任務：「我的朋友託我去買德國很有名的指甲剪，所以我必須特別去找，美食的部份反而還好，但如果買不到指甲剪，回香港就無法對朋友交待啦！」電影明日上映。

區嘉雯（左起）、太保、袁富華搶先在首映前先參觀柏林影展主場館。（采昌國際多媒體提供）

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