淡水長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放。（戴上容攝）

228連假將至，淡水長達3公里的滬尾櫻花大道陸續綻放，新北捷運公司於連假期推出限量500張的櫻花一日票，主題列車整點自紅樹林站發車，車廂內噴灑櫻花香氛，車廂內就可以聞到櫻花香，淡金鄧公站內也會播放主題音樂，提供乘客最特別的賞花饗宴。

新北捷運公司表示，淡金鄧公站出站即可連接滬尾櫻花大道，現在適逢山櫻花花期，3公里長的櫻花大道布滿濃豔緋紅色的山櫻花，今年搭上櫻花季，只要旅客搭乘整點從紅樹林發車的主題列車，就可以發現車廂內獨特的櫻花香味。

此外，位於淡水天元宮的吉野櫻也將接力開花，民眾可從淡金北新站，搭乘專屬的櫻花公車，抵達天元宮賞花；位於淡金北新站旁的北投子溪櫻花林生態步道，也沿河岸種植百株吉野櫻，盛開時白裡透紅，十分浪漫。

賞櫻外，輕軌車廂內的QRcode提供3條不同主題遊程，民眾更可以搭乘淡海輕軌，造訪幾米公共藝術銅雕；另位於輕軌綠山線終點的V11崁頂站，更是全台灣鐵道系統最北端的車站，月台設有到站證明供旅客索取，深具紀念意義。

捷運公司補充，為防治疫情，針對旅客在淡海輕軌車站常接觸的電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、扶手欄杆等，每4小時消毒一次外，列車每日出車前也會全面消毒，工作人員每日出勤前，也要求測量體溫，提醒民眾有感冒或身體不適的旅客，務必做好個人防護措施。

(中時 )