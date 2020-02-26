台南一名18歲吳姓女大生意外懷孕，直到2019年6月在學校宿舍內淋浴間生下女嬰，吳女怕被人發現，便用手掩住女嬰口鼻、掐住脖子害其窒息而死，吳女室友以為吳女身體有恙陪同就醫，吳女趁機將女嬰屍體裝進塑膠袋丟棄在醫院診間垃圾桶。台南地院審理後，依產後殺女嬰罪與遺棄屍體罪，判吳女8個月徒刑，緩刑2年，全案可上訴。

根據判決指出，吳女2018年6月22日晚間，在學校內宿舍淋浴間內產下女嬰，考慮到才剛滿18歲無力撫養，又怕女嬰被人發現，便以手掩住女嬰口鼻，再持蓮蓬頭水柱沖口鼻，最後掐住女嬰脖子，導致女嬰呼吸衰竭致死。室友事後察覺吳女身體虛弱並陪同就醫，吳女則趁機暗中將女嬰裝進塑膠袋，帶至醫院丟棄。

吳女就醫時對醫護人員謊稱是經後出血，但醫護人員判斷為產後大出血，且驗孕結果也呈陽性，但由於吳女表明並未懷孕，便轉送至醫學中心檢查，以防子宮外孕的可能。經醫學中心婦產科醫師檢視後，被確診為產後出血，吳女才坦承剛剛生產，並將女嬰屍體裝在塑膠袋內，扔在急診室垃圾桶。

事後吳女坦承失手殺死親生女兒並痛哭後悔，吳女男友也知道她懷孕，但因2人都是學生，所以無力撫養孩子。台南地院審理後考量吳女當時年齡、知識程度、犯罪動機目的、手段、所生之危害、且犯後坦承犯行表示悔悟等綜合情況，依產後殺女嬰罪與犯遺棄屍體罪，判她8個月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，全案可上訴。

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(中時電子報)