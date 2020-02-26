生為台灣人，你是否去過被眾人淚推、一生一定要登上一次的「蘭嶼」呢？

這座旅遊聖地，以絕美的秘境、湛藍的天空，還有漫步在大街上的羊群聞名，搭配著緩慢的步調，讓人流連忘返、無比療癒。

但要知道，島上最為特別的人文風景，就是世代居住於此的「雅美（達悟）族」。出發前要了解的細節，在這裡一定要跟你說一下：

1、拼板舟上的圖騰為「船之眼」，是族人連結陸地與海洋的媒介，用來引導方向及祈禱平安～千萬不能碰。

2、在性別分工文化之下～女生不能觸摸船隻的。前兩年就曾發生過兩名女子為拍攝網美照，穿著比基尼依靠在船身，引起族人的痛心、難過。

3、「橘子」在蘭嶼雅美（達悟）族母語中，音似「抓不到魚」的意思，因此到蘭嶼時，可不要帶著或提到這種水果，會被視為觸霉頭！

每年的2-6月是居住在蘭嶼的雅美（達悟）族人神聖季節～飛魚季；對他們而言，飛魚不只是漁獲，更是一種文化與生活。

為了守護蘭嶼傳統漁撈文化，這段期間我們規劃派遣了2艘巡防艇，輪流進駐蘭嶼海域加強護漁執法：「沿岸六浬內，十噸以上的漁船不得使用追逐網、流刺網捕飛魚。」

維護海洋資源是我們共同的責任，而尊重在地文化習俗則是旅人的公德。要到蘭嶼渡假的朋友，可千萬別誤踩了主人家的地雷禁忌。

(中時電子報)