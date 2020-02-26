國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)週二表示，IEA對全球石油需求成長的預測已降至10年來最低水平，而且，受新冠肺炎疫情影響，可能會進一步下調預測。

IEA本月中曾發表報告，預測全球石油需求逾10年以來首次下跌，首季將減少每日43.5萬桶，之前則估計每日增加80萬桶，主要是新冠肺炎導致大陸經濟廣泛停頓，並指由於危機持續，暫時難以準確評估影響。

比羅爾在倫敦的一次能源會議上對媒體表示，「我們肯定將看到過去10年來最低的石油需求增長，可能需要再向下調整預測。」

IEA本月在疫情爆發後預測，第一季需求預計將減少43.5萬桶/日。這是自金融危機以來首次出現季度需求下降。IEA已將2020年全年全球需求增長預測下調36.5萬桶/日，至82.5萬桶/日。

國際油價星晚跌至兩周低位，紐約期油一度失守每桶50美元關口，最新回升至50.28美元；布蘭特期油則報55.31美元。

(中時電子報)