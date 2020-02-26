衛福部長陳時中（右二）聽取台中市長盧秀燕，介紹台中市居家隔離及檢疫關護中心的組織與功能。（陳世宗攝）

新冠肺炎來勢洶洶！台中市政府「超前防疫」26日成立台中市居家隔離及檢疫關護中心。衛福部長陳時中表示，中央流行疫情指揮中心20日才發文，台中市政府今天就成立關護中心，絕對不是這5天才做，相信中市府在盧秀燕市長領導下，可以將防疫工作做到最好，中央地方一同努力守護防線。

盧秀燕指出，中央流行疫情指揮中心推動「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，要求各地3月1日前成立專責中心；台中市政府「超前防疫」，跨局處派人進駐專責中心，並提供可讓居家檢疫者、居家隔離者撥打的專線，由專人提供相關生活諮詢，陪伴市民度過14天居家檢疫或隔離期間。

「台中市防疫井然有序，讓中央非常放心！」陳時中對中市府的防疫作為予以肯定。他表示，台中市政府26日就成立關護中心，這是地方社區防疫是最重要的一環，這條界線一定要守好，如果地方政府能站出來與中央一起合作防疫，社會的安全性一定會提高很多。

「有我在，您安心！」民政局長吳世瑋說，關護中心位於台灣大道市政大樓文心樓一樓聯合服務中心。市府特提供居家隔離、居家檢疫民眾一份「關護包」，內含口罩、體溫計、關護中心服務資訊、市長關懷信、衛教資訊及電子書單等，讓民眾快速了解關護中心服務項目。

衛生局表示，居家隔離或檢疫期間，如有就醫、慢性處方用藥問題，關護中心將提供通訊診療，由衛生局媒合診療院所，院所會主動致電民眾約診，或請通訊診療機構醫師開立足夠藥量，以利控制病情；如有情緒困擾或壓力問題，將轉介衛福部1925安心專線（全年無休、24小時免付費）心理諮詢。

(中時 )