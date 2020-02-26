澳門自本月4日累計確診10例新冠病毒疾病後（COVID-19），至今沒有新增個案，外界尤其香港方面普遍高度讚揚澳門的防疫工作，讓香港當局的表現「被比下去」。

《中央社》分析指出，回顧澳門當局這次防疫工作，所採取措施大致包括禁止湖北民眾入境、禁止發燒者往來兩地、隔離密切接觸者以及關閉賭場一段時間。

在香港，不少人認為澳門行政長官賀一誠在宣布這些措施時，事前沒有絲豪猶豫，都是在很短時間內作出的果斷決定，這是澳門防疫措施獲得讚揚的主因之一。相反地，香港不少批評指港府在防疫工作上一直有所猶豫，比如在堵截香港和大陸口岸往來上，像在擠牙膏，「每天一點點」，不夠果斷。

但綜合各種分析，澳門這次防疫成功的一個關鍵原因是善用「一國兩制」的優勢，在疫症爆發後與大陸方面緊密溝通。

據報導，賀一誠早於1月22日已邀請大陸國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山針對防疫措施提供意見。事後，他也一直與鍾南山保持聯絡，隨時因應疫情調整措施。

另外，在1月23日，賀一誠與珠海市召開聯防會議，雙方決定加強出入境防疫措施，禁止發燒人士出入。反觀香港行政長官林鄭月娥，「該聯絡的，似乎沒有聯絡」。

另有分析表示，澳門與大陸海關有數據聯通，澳門清楚知道有多少湖北旅客在實施限制前已經入境。相反，香港海關數據沒有與大陸聯通（主要是香港人擔心隱私問題），港府只有大陸旅客的總數而沒有湖北地區旅客的人數，以致於香港不知道有多少湖北旅客在禁令實施前已經入境。而這種客觀情況加深了市民認為港府防疫不及澳門的印象。

因此一些權威分析認為，從澳門的經驗來看，「一國兩制」可以是抗疫的有利因素。事實上，從1月開始，澳門便與珠海合作抗疫，具體措施包括珠海對出境澳門的旅客加強健康檢查、兩地合作截查水貨客、並對澳門僱用數以萬計的大陸工人提供在珠海隔離14日的設施，並對他們進行醫學檢測等。珠海方面還採取了很多支援澳門抗疫的措施，對協助澳門成功抗疫功不可沒。

相對於澳門，香港在靈活及善用「一國兩制」的優勢上有所不足。評論指出，當年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）過後，代表醫學界的已故立法會議員勞永樂就曾撰文，指澳門控制SARS疫情的成績驕人，與香港及大陸其他省市有天壤之別。其中關鍵在於澳門官員及醫療人員懂得利用「一國」之下地區之間有緊密聯繫的優勢，以消除「兩制」之間的繁文縟節，令兩地人員直接交換最新疫情資料，以盡早謀求對策。但香港卻死守「兩制」分野，事事報請北京中央，結果製造了不必要的地區屏障。

(中時電子報)