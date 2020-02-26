行政院會27日將通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，特別預算規模上限600億元，經費來源以移用以前年度累計的歲計剩餘300億元，並舉債300億元支應。行政院發言人Kolas Yotaka表示，防疫隔離假的補償金總計寬列18億；振興抵用券總計匡列20億。

至於防疫隔離假補償金詳細的執行規劃、使用方法，Kolas指出，近日內才會由相關部會提出。

其中有關社會救助與醫療保健的「防治」經費編有196億，有關農業與經濟服務支出的「紓困及振興」經費編有404億，分別由原民會、客委會、通傳會、內政部、教育部、經濟部、交通部、農委會、衛福部、文化部以及海委會等11個相關部會提出，總計600億。

至於內容包括觀光產業行銷與補助、建置防疫服務平台、執行國境檢疫、中小企業融資保證、企業貸款利息補貼、餐飲商圈夜市或藝文振興抵用券、補助陸海空運、農漁業者產銷調節與利息補貼、購置病毒檢驗試劑耗材與儀器、防疫隔離假之補償金、海上防疫勤務所需的油料及維修費等。

Kolas指出，有關詳細的預算內容，仍將以明天院會通過內容的為主。行政院會明日通過後，將送立法院審議，立法院預計最快3月13日三讀通過。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，是依2月25日立法院審議通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條規定編定，經費上限為600億。

(工商 )