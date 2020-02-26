有「國師」號稱的命理專家唐綺陽，25日特別受邀出席國產鬼片《女鬼橋》首映會，她自曝在觀賞過程中，被電影裡的緊張氣氛嚇得一直撇頭，心裡想著：「嚇人的又來了啦！」但國師不愧是國師，她也相當自豪因觀察入微，片中埋下的一些燒腦梗都被自己利眼看穿。

唐綺陽覺得電影劇組很認真地鋪陳鬼魅氣氛，讓整部電影相當有看頭，同時27日上映當晚，林哲熹與孟耿如也將會出現在唐的直播中，暢談這部年度話題新片，尤其曾在直播中也曾遇過飯店房門莫名自動打開又關上的靈異事件，更讓人高度期待這3人的直播對談。

導演熹岳隆特別強調《女鬼橋》可說是台灣第一部真正都會傳說的恐怖電影，從校園出發的靈異事件，利用大家熟悉的場域如校園、廁所、宿舍角落、電梯等場景，更容易引起廣大觀眾共鳴。而故事本身除了劇情轉折和隱藏線索等巧思，同時導演與編劇在片尾安插的兩大彩蛋，也令影迷感到耐人尋味，被觀眾譽為是繼「紅衣小女孩電影宇宙」之後，有望成為華語市場第二部鬼宇宙的「女鬼橋電影宇宙」。電影明日上映。

(中時 )