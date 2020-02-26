歌手伍佰出道邁入30年，寫出許多經典情歌，傳唱度都極高，近來就有微博網友剪輯其演唱會上，歌迷大合唱的畫面，笑稱伍佰不用自己唱了，甚至登上熱搜釣出伍佰本人親自回應。

影片中，伍佰在台上拿著吉他高唱《浪人情歌》、《愛你一萬年》、《挪威的森林》等經典歌曲，只見他才開口唱沒幾句，台下歌迷立刻自動接下去合唱，現場宛如大型KTV。

伍佰回應讓眾人笑翻。（圖／翻攝自微博）

另外，此段影片還搞笑下了hashtag「#伍佰 不用自己唱的演唱會」，意外登上微博熱搜榜前5名，吸引網友留言「伍佰：上萬人買票來唱歌給我聽」、「哈哈哈最省力的歌手」、「伍佰：我難道只是個伴奏的」。而伍佰得知後也翻拍上熱搜的畫面，發文：「這不是事實，我有唱！」認真回應讓眾人笑翻。

事實上，伍佰1996年發行的舊歌〈Last Dance〉，近來受夯劇《想見你》影響再度爆紅，每在劇中出現一次就造成熱烈討論，被大讚超洗腦，伍佰日前見發行24年的歌曲再度受到關注，還PO文笑稱「我怎麼這麼厲害！」

《想見你》劇中有許多編劇和導演精心規劃的小細節，絕對是部值得一看再看的年度好戲。想一起和李子維再談一次戀愛，和黃雨萱聽Last Dance穿越時空，3/1(日)起，每週六日晚間10點中天娛樂台CH39《想見你》不見不散！

(中時電子報)