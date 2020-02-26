武漢封城之下，26日北京卻通報，有一名黃女士，搭家人開的車從武漢返回北京，到北京後發燒並確診。這讓許多大陸網民納悶，封城怎麼還出得來？就連大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進也提出質疑，希望武漢官方能對此事作出說明，否則會影響人們對武漢封城仍在認真執行的信心。

據北京市官方信息，一名姓黃的女士22日由其家人開車從武漢接回到北京，該女士早在離漢前的18日就已經有過發熱症狀，回北京後很快被確診感染了新冠肺炎，目前已被送到定點醫院治療，其三名親屬被隔離。

北京通報指：「黃女士，2月18日開始間斷性發熱5天，伴咽部不適，當時居住地為武漢。黃女士2月22日凌晨2：00由其北京家屬自駕車到京，經體溫篩查後入住其家屬所在的東城區新怡家園小區7號樓。」陸媒第一財經的報導則提到，知情人士指，黃女士是刑滿釋放人員。

此消息一出，大陸網民一面倒質疑，武漢封城，他是如何突破重重封鎖到北京，就連官媒環球時報總編輯胡錫進也在微博上表示：「從監獄出來的，健康情況最容易受到監控。為什麼她反而能夠穿破武漢封城的屏障，由親屬開車回到北京的家中呢？」

胡錫進說，希望武漢官方和監獄管理機構及時對此事做出說明，否則的話，會影響人們對武漢封城仍在認真執行的信心。他認為，武漢和湖北阻止人員離漢離鄂是前一階段全國抗疫取得重大成果的基礎，也是全國社會對今後一段時期內這一成果能夠得到保持的信心和樂觀所在。所以，及時說明相關情況，讓人們相信武漢和湖北會確保當前的防控格局繼續有效，這是挺重要的一件事。

(旺報 )