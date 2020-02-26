人民日報海外版今（26日）以「一場疫情撕下台當局畫皮！」為題，公開點名近來叫台商吃蝙蝠的年代資深主播張雅琴、安幼琪等人，痛批因為人的出身、種族、身份而擁有凌辱別人的權利或只能被別人凌辱，這是納粹還是民主？是黑暗還是文明？

對於人民日報公開點名痛批，年代電視台態度低調，僅向《中時》表示不回應。張雅琴則回應：「我在播報的時候有回答，我就是說事實的狀況，因為他覺得台灣收容中心的菜不好吃，所以他可以回去吃蝙蝠因為蝙蝠有加椰汁也很好吃～」

「一場疫情撕下台當局畫皮！」：

「人民公敵」是個很令人恐怖的身份，因為人人可以得而誅之，不配享有法律保護、人道待遇。過去以為這樣的角色隻存在於戲劇和歷史裡，一場疫情，讓人看到在當下的台灣，幾乎每天都產生「人民公敵」。支持兩岸統一，是「人民公敵」﹔稱贊大陸，是「人民公敵」﹔甚至說句湖北家鄉的麵條好吃，也成了「人民公敵」。

24日夜，緊急從湖北回台就醫的病童母子還沒落地，「中國人吃我們的健保」的罵聲就起，某些電視主播、媒體人使出造謠煽動的渾身解數，肉搜病童母親的貼文、短信斷章取義四處宣揚，仿佛她沒有任何隱私權。年代新聞主播安幼琪居然理直氣壯地喊：既然大陸好，為什麼要回台灣來？病童母親和安幼琪擁有一樣的台灣身份，就因為她的娘家在湖北，安幼琪就有權利公開辱罵她嗎？因為人的出身、種族、身份而擁有凌辱別人的權利或隻能被別人凌辱，這是納粹還是民主？是黑暗還是文明？請煽起凌辱之風的民主進步黨自己回答！

令人痛心的是，這絕不是病童母親個人的遭遇，台商、大陸配偶、兩岸婚姻的子女都在新冠肺炎疫情中備受精神煎熬。包機的台商返台抱怨了一句隔離中的伙食，年代電視台的另一位女主播張雅琴惡形惡言：你要不要回去吃蝙蝠？

為了不讓台商返鄉，甚至接下來的清明祭祖，台灣當局用謠言和謊言塑造了這樣一種意識：湖北的台胞回台，就會耗盡台灣的醫療資源，破壞台灣防疫。所以，台灣在這場疫情裡創造了幾個「僅有」，一是醫療資源不夠同胞不能回來﹔二是同胞回來會造成防疫破口﹔三是如果台灣方面不能去檢疫他們就不能上飛機。環顧世界，這絕對是台灣僅有，不知他們是否自認是「台灣之光」！

台灣當局口口聲聲新聞自由，卻放任假新聞假消息滿天飛，談話節目再就假論假發揮一番，三人成虎，仿佛他們親聞親見。假新聞荒謬到什麼程度？電視主播陳凝觀開場就造謠：北京變武漢啦！還有電視台造謠武漢燒屍造成二氧化硫濃聚﹔有電視台截取音樂視頻稱武漢人「夜半尖叫，宛如煉獄」……台灣當局也有媒體管理部門，但卻讓謠言掛著新聞的招牌零成本坐大，讓惡質媒體達到自己挑撥仇恨、醜化大陸的政治目的，無視真相，無視台商生死。

一場疫情，撕下台灣當局民主進步的畫皮！

(中時電子報)