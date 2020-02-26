台灣首位登上世界一級職業車隊的台中選手馮俊凱，不僅創下國內全運會六連霸紀錄，今年更將代表台灣出賽2020東京奧運；市長盧秀燕26日親自接見並頒發獎牌，稱讚他是「台中的希望」，盼集結大家的祝福，讓馮俊凱再創世界佳績。

運動局表示，馮俊凱設籍台中市，就讀大甲高中時接受自由車訓練，確立職業選手志向後，選擇在具備自由車專項的國立台灣體育運動大學完成大學及研究所學業；並繼續接受教練徐瑞德的指導，屢屢代表台中市自由車隊，在全運會立下戰功，連續六屆勇奪全運會男子公路冠軍。

盧秀燕指出，馮俊凱是全台唯一成功取得東京奧運自由車項目參賽資格的選手，他目前正在積極訓練當中，市府26日特地辦活動，邀請教練及大甲高中自由車選手們，一起為他加油。

面對新冠肺炎疫情是否對賽事訓練造成影響？馮俊凱說，部分國外賽事還是會有影響，不過就做好訓練、顧好健康，加強自身免疫力，也希望疫情能夠好轉。能夠代表台灣出賽奧運級賽事，有開心、也有緊張，但就是全力以赴，將持續計畫性訓練，以最好的狀態迎接奧運，一舉創下好成績。

運動局指出，馮俊凱在國際賽也表現出眾，經常在國際自由車環台賽、環菲律賓公路巡迴賽等賽事榮獲登山王，並在2013年東亞運動會獲得金牌，2015年成為首位登上世界一級職業車隊的台灣車手，去年在烏茲別克亞錦賽，以公路賽銅牌取得奧運參賽資格。

運動局強調，自由車競賽為台中市重視項目之一，為提供選手優良運動環境，市府於去年完成清水鰲峰山公園整建，擁有國際級自由車場，全長333公尺，成為全國唯一經國際自由車總會(UCI)認證的木質賽道，盼藉此發掘更多國際好手。

(中時 )