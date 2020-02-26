近日因應新冠肺炎疫情升溫，全台啟動防疫措施，許多大型活動陸續取消，卻遇上具有重大宗教意義，即將在3月開跑的年度盛事「媽祖遶境」，究竟該不該舉辦？基進黨立委陳柏惟今（26日）不早前才表示「遶境不需停辦」意外引爆爭議，隨後繼續在臉書上重申12字，表示，「遶境不需停辦，民眾不要參加」才是他真正訴求。

一年一度的宗教盛事「媽祖遶境」即將開跑，卻遇上疫情逐漸擴大的新冠肺炎，不但讓人心惶惶，也讓虔誠的信徒猶豫是否要參加這含有高風險的大型宗教聚會。對此鎮瀾宮董事長顏清標今早開記者會表示，遶境將照常舉行，若政府明令禁止就配合政策。

陳柏惟今則在臉書上用「門市巡邏」比喻媽祖遶境，他認為不應該取消活動，「媽祖本身去哪裡政府應給予尊重，但信眾要不要跟去要配合管制」。（摘自臉書：3Q 陳柏惟）

而台灣基進立委陳柏惟今則在臉書上用「門市巡邏」比喻媽祖遶境，他認為不應該取消活動，「媽祖本身去哪裡政府應給予尊重，但信眾要不要跟去要配合管制」。但這卻引起網友正反激烈討論，許多人認為這主意很好，讓媽祖自己去遶，要去的民眾應配合管制措施；但也有人認為應該要「能延期就延期」，盡量避免民眾參加才是，「如果參加後導致疫情擴散怎麼辦」？

看到網友激烈討論後，過沒多久陳柏惟又在臉書上重申自己訴求，稱自己的真正用意是「遶境不需停辦，民眾不要參加」。他認為，宗教儀式可正常舉行，但遶境儀式這件事其實是不需要用「集會」的，希望民眾不要被謠言帶風向，強調「我們人類是有智能的。」

(中時電子報)