今年以來國際政治摩擦、新冠疫情等等衝擊不斷，美公債、美投資級債以及新興市場美元債三大債券指數表現持續受投資人青睞，漲幅甚至優於許多全球主要國家指數。

施羅德投信認為，不妨以環球型複合債商品一網打盡，因為根據統計，環球型複合債指數波動度比美國公債還低，近一年報酬率也優於許多債券指數，漲幅達2位數，可說是在震盪環境下、投資人尋求收益率的好選擇。

回顧年初至今的各債券指數表現，以避險型債券以及新興市場美元債最佳。截至2月21日統計，美國公債指數漲幅為3.07％、美國投資級企業債指數也高達3.2％，是債券類別中表現最佳。另一方面，在全球持續的低利環境下，利率相對較高的新興市場美元債也持續廣受投資人喜愛，今年指數漲幅達3％，成績同樣不俗。而這三大債券指數，表現甚至優於MSCI全球股票指數的1.88％，也優於全球許多主要市場，可見，擁有收益率以及報酬率的債券商品，今年還是投資人的心頭好。

施羅德投信環球收息債券產品經理林良軍認為，在不確定的環境下，尋求資產的穩定性是投資人首重的課題，這也是債券商品能勝出的原因。而環球型複合債指數擁有較美國公債更低的波動度，在成長性上，也優於許多主要債券指數，一網打盡所有債券類別，則讓投資能更有效率。

回顧環球複合債指數過去1年、3年的年化波動度分別為2.46％和2.26％，明顯相對低於美國公債的4.12％和3.39％。另外，追求穩定也不需要放棄對成長性的追求，因為根據統計，同樣以過去1年和3年來看，環球複合債指數的年化報酬為分別為12.54％和6.47％，勝過新興美元主權債的11.48％和 6.17％，顯見以複合債布局債券市場是能達到攻守兼備、有效展現債券優勢的優異策略。

以施羅德環球收息債券基金為例，就是這類控制市場波動、追求上漲機會的環球型複合債基金商品。

這檔基金的分散策略，就可大大降低其波動度。目前有高達75.8％的比重配置在投資等級以上的債券，且持債檔數超過800檔，投資標的分散近60國；產業布局上，該基金自2019年底逐漸開始提高較不受景氣循環的產業的投資比重，如通訊服務、醫療保健等產業，正好抵禦了部分新型冠狀病毒自2020開年帶來的衝擊。根據統計，基金成立3年以來，年化波動度皆低於3％。

除了隨著環境調整穩定性外，林良軍補充說經營團隊也用二大策略追求投資組合的成長和息收。首先，布局在新興市場債，新興市場中許多投資等級的大型金融、能源、公用事業業者所發行的債券票息高達4.5～6％，且近一年來價格持續上漲，目前持有接近8％。其次，高收益債是拉高債息的必需品，投資組合中持有約20％，特別看好評級為B的債券潛力。

(工商 )