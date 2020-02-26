新冠肺炎疫情在全球蔓延，目前已有40國有確診病例，全球共計已有逾8萬起確診案例，其中大陸境外的確診案例數更在近日激增，當中尤以南韓、日本、義大利最為嚴重，而奧地利、克羅埃西亞等地也在近日出現首起確診案例，在疫情警報之下，市場擔憂全球供應鏈運作和經濟前景受到拖累，金融市場震盪加劇，VIX指數於25日竄升至27.85，為2018年12月28日以來新高，反映市場對於疫情失控的恐慌。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，整體來看全球政經不確定性仍高，也因此在投資操作上更需要有風險意識，建議投資人可採多重資產基金來因應，一來有助平衡投資組合波動，二來也能掌握不同資產的成長契機以及收益來源，不過一昧的分散佈局可能影響投資成效，因此投資人可再進一步挑選投資標的聚焦於以美股為首之長期投資潛力佳的成熟國家股和可轉債、息收水準雙強之特別股和高收益債，同時也搭載評等優異之公債、投資級債等避險資產的多重資產基金，以達到成長機會、收益掌握、風險控管兼顧的投資效果，在市況多變的環境下，泰然因應。

徐煒庠指出，統計過去幾次風險事件如911事件、SARS、禽流感爆發、英國脫歐、貿易戰等等事件期間最大跌幅和後六個月平均表現，若以美股、全球高收益債、全球投資等級債等三大資產為代表形成的潛力收益策略來因應，採比重0.5：0.25：0.25來配置，後六個月平均漲幅為8.7％，而即使在事件期間的最大跌幅也僅為股市之一半，顯見透過潛力資產追報酬、避險資產穩風險、高息資產擁息收並同時助漲抗跌之下，能有效平衡機會風險，不失為現階段市場前景未卜下的因應策略。

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