擔憂肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高，而受到肺炎衝擊，大陸製造供應鏈出現斷鏈危機，連半導體與面板重鎮的南韓也淪陷，可能將進一步削弱上半年全球經濟的成長腳步，預期全球央行降息的動作將加速，催化避險資金湧入，因此在疫情尚未獲得有效控制前，美債殖利率不排除再往下探底。

投信法人建議，第一季前降低新興股市及原物料部位，提高高信評債券比重，並在股市回檔期間分批布局趨勢越來越明確之AI相關指數，以度過這波震盪期。

第一金投信預期，全球股短期受情緒影響而呈現震盪整理。值得留意的是，在這波棄股轉債風潮下，出現了兩股清流，高成長的AI相關指數及高殖利率的公用事業，依舊受市場高度青睞，今年來逆勢上漲5～7％不等，也為投資人指引新的方向。

第一金投信下調美債殖利率預估區間，從1.5～2％下調至1.25～1.75％。短期美債殖利率續跌機會大，預料將落在區間下緣1.25～1.35％，但隨之可能引發部分獲利了結賣壓，讓殖利率於1.25～1.5％間盤整。整體而言，債市多頭格局延續。

鑑於短期疫情難以掌控，牽動市場避險情緒，加劇股市波動幅度。第一金投信建議，投資人增持美國投資等級債、歐洲美元債等高信評部位，降低高收益債部位。股市方面，新興經濟體受到衝擊相對嚴重，建議降低新興股市部位，逢低加碼具高殖利率且不受疫情影響之水電瓦斯相關的公用事業，或商業化應用及普及速度將加快的AI系列指數。

(工商 )