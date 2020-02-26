馬來西亞人民公正黨主席安華今天召開記者會，宣布希望聯盟三黨一致推選他為下任首相人選，並承諾將帶領國家走向更美好的未來。

安華（Anwar Ibrahim）在傍晚近6時舉辦記者會表示，原本昨晚希望聯盟理事會召開閉門會議，邀代首相馬哈地（Mahathir Mohamad）出席參與，但馬哈地不願意出席。因此經會議討論後，人民公正黨、民眾行動黨和國家誠信黨一致確認推選安華為下一任首相人選。

他表示，一旦希盟繼續執政，將會遵守承諾完成使命，無論是在經濟、政策或社會各層面，都希望能帶領國家走向更美好的方向發展。同時，他怒斥一手發起政變的人士，並表示不會讓這些政客得逞。

安華原定下午4時30分舉行記者會，沒想到馬哈地也預定在下午4時45分舉行全國電視直播，因此這場記者會延遲1個多小時才開始。

馬哈地在電視直播演說中解釋近日各政黨鬥爭始末，他期盼若獲得人民支持，考慮組成一個涵蓋所有政黨的聯合政府。

不過，坊間傳聞馬哈地的這項「聯合政府」計畫，不僅希望聯盟所屬黨員不同意，連在野的國民陣線與伊斯蘭黨也臨陣退縮，決定不支持馬哈地擔任首相。

馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）今天完成了覲見所有國會議員的程序後，預料將在今晚或明早宣布馬來西亞的政局動向，包括可能宣布新執政政府聯盟與首相，或直接解散國會宣布全國大選。

馬哈地24日宣布辭去首相及土著團結黨名譽主席，之後馬來西亞土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）發表聲明宣布，經過最高理事議決，即日起退出希望聯盟，並表示土著團結黨所有國會議員會簽署法定宣誓書，支持馬哈地繼續出任首相。

希望聯盟成員黨原本包括人民公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨組成。其中，由安華領導的人民公正黨占國會下議院席位最多，共有50席；馬哈地率領的土著團結黨有26席；民主行動黨與國家誠信黨分別有42席與11席。

(中央社)