新冠肺炎盛行，旅宿、娛樂、租車業深受其害，北市稅捐處對此推出「飯店旅館業部分樓層停用可申請減輕房屋稅」、「未使用車輛申請停駛可免繳牌照稅」、「娛樂業者營收減少可申請調降娛樂稅」3項減稅措施，希望減輕市民業者負擔。

稅捐處表示，產業或市民在房屋稅、使用牌照稅及娛樂稅如有受影響，稅捐處提供減稅措施，一、「飯店旅館業部分樓層停用可申請減輕房屋稅」，房屋如有變更使用情形，記得要在30日內提出申請。

受疫情影響的飯店及旅館業者如縮減營業規模，可向稅捐處申請部分樓層停用，如經查證屬實者，樓層停用的期間，以「一層樓」為核准單位，核實改按非住家非營業用稅率2％課徵房屋稅，以減輕稅負。稅捐處提醒，房屋稅依使用情形適用不同的稅率，按月課徵，嗣後房屋恢復使用時，也要記得向稅捐處申報。

二、「未使用車輛申請停駛可免繳牌照稅」，因疫情影響，中央有規畫補貼遊覽車客運業、小客車租賃業2020年使用牌照稅，待中央主管機關訂定相關規定後，稅捐處將配合辦理。營業用車輛（含遊覽車客運業、小客車租賃業及貨運業等），如果長時間不使用，車主可持汽車號牌2面、行車執照與身分證正本等證件，就近向各地監理機關辦理停駛或繳銷，未使用車輛期間，就可以按日免繳使用牌照稅。

三、「娛樂業者營收減少可申請調降娛樂稅」，娛樂稅是依營業概況核實課徵，娛樂業者如因受疫情影響致營收減少，查定課徵娛樂稅的業者，可向稅捐處申請核實調降娛樂稅，以減輕負擔，待疫情趨緩、營收恢復後再適時調高。自動報繳娛樂稅的業者，是由業者自行依實際收入申報，娛樂稅負可因實際收入減少而減輕，無須再向稅捐處申請調降娛樂稅。

稅捐處說明，網站首頁已建置「新冠肺炎稅捐e專區」（https://tpctax.gov.taipei/)，民眾因疫情影響而無法出門也不用擔心，可利用專區線上申辦或以電話、傳真、填寫申請書等方式申請。此外，納稅人經確診或被隔離、檢疫，不能如期繳納房屋稅、使用牌照稅或娛樂稅，也可運用該專網申請延期或分期繳納。

稅捐處表示，民眾如需進一步了解相關地方稅法令規定，可就近向稅捐處所屬分處洽詢，亦可撥打稅捐處服務電話（02）23949211分機181、182，有專人提供服務及解答。

(中時 )