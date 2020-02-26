新北市三峽下午5時許驚傳4歲小男童疑似想撈魚，不慎掉入土雞場內的大型魚池，姨丈發現後趕緊播打119，救護人員已將男童送往恩主公醫院急救中，目前狀態為OHCA。

警方表示，男童家屬今日下午5時許突然發現，似有一段時間沒看到男童蹤影，四處尋找，沒想到卻在大型魚池發現男童浮在上面，目前已先送醫搶救，詳細的事發經過還須再調查釐清。

(中時 )