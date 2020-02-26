新北驚傳4歲男童想撈魚掉入魚池 無生命跡象送醫急救 19:292020/02/26 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三峽4歲男童疑似因想撈魚，不慎掉入魚池中，目前呈現OHCA狀態。（新北市三峽分局提供／張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽下午5時許驚傳4歲小男童疑似想撈魚，不慎掉入土雞場內的大型魚池，姨丈發現後趕緊播打119，救護人員已將男童送往恩主公醫院急救中，目前狀態為OHCA。 警方表示，男童家屬今日下午5時許突然發現，似有一段時間沒看到男童蹤影，四處尋找，沒想到卻在大型魚池發現男童浮在上面，目前已先送醫搶救，詳細的事發經過還須再調查釐清。 (中時 ) #男童 #魚缸 #發現 #4歲 #恩主公醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 71歲阿公撞21歲女駕駛逃逸 到案稱無聊小事 13:112020/02/23 社會 17歲木村光希尬27歲森星 誰才是阿姨？ 11:542020/02/24 時尚 北市14歲少年墜樓 摔落人行道不治 21:512020/02/24 社會 新北翁11歲男童確診仍上補習班 新北市教育局：配合中央指揮 16:122020/02/25 政治 做好社區防疫 恩主公醫院設置院外負壓隔離檢疫站 17:512020/02/25 生活 確診11歲童補習班 接觸者全隔離 00:482020/02/26 生活新聞 姐弟聯手關2歲兒廁所3天餓死 同遭起訴 09:512020/02/26 社會 確診11歲男童補習班同班30餘人 今起隔離14天 14:012020/02/26 生活 確診男童開學前已隔離 侯友宜要家長放心 17:132020/02/26 政治 男童燈會走失 見媽抱「緊」處理 18:512020/02/26 社會 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 2線3航警遭陸女色誘 重判17年半 - 社會 「孩子沒事放心」 彰化媽遭夾亡2子平安 烏日消防淚送6字 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。