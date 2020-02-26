中華電配息4.226元 配發率99.9％ 19:372020/02/26 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電（2412）26日董事會通過，2019年盈餘將於今年配發現金股利每股4.226元，配發率99.9％，配發總金額額327.82億元。以26日收盤價108元計算，股息殖利率3.91％。 中華電信2019年全年自結營收2075.2億元，營業淨利407.0億元，稅前淨利417.8億元，歸屬於母公司業主之淨利328.1億元，累計每股盈餘4.23元，低於4.4～4.6元的財測目標。 儘管5G標金飆天價，中華電配發股利不手軟，配發率仍達99.9％ (工商 ) #中華電 #配發率 #配息 #日董事會通過 #盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G競標勝利組 中華電遠傳如願 04:102020/02/22 財經焦點 5G設備首單 中華電採購73億 04:102020/02/24 財經要聞 入圍GSMA GLOMO Awards 中華電語音隨身助理受國際肯定 16:512020/02/24 財經 《通信網路》中華電「語音隨身助理」APP獲肯定，下載破5.4萬次 14:152020/02/25 財經 中華電繳5G標金搶第一 拚東奧前開台商轉 20:012020/02/25 財經 中華電反擊 588雙飽＋購機補貼 04:102020/02/26 財經要聞 趕奧運前開台 中華電搶第一繳5G標金 04:102020/02/26 產業．科技 《金融股》去年獲利攻頂，台中銀比YA! 10:172020/02/26 財經 《股利-電腦設備》廣積擬配息2元，上季獲利季增逾4倍 11:592020/02/26 財經 《通信網路》中華電攜桃園市府，提供「安心休閒包」抗疫 15:572020/02/26 財經 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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