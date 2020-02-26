中華電（2412）26日董事會通過，2019年盈餘將於今年配發現金股利每股4.226元，配發率99.9％，配發總金額額327.82億元。以26日收盤價108元計算，股息殖利率3.91％。

中華電信2019年全年自結營收2075.2億元，營業淨利407.0億元，稅前淨利417.8億元，歸屬於母公司業主之淨利328.1億元，累計每股盈餘4.23元，低於4.4～4.6元的財測目標。

儘管5G標金飆天價，中華電配發股利不手軟，配發率仍達99.9％

(工商 )