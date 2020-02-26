僅用兩周的時間，浙江省口罩日產量由原本的267萬只飆速成長，2月23日衝上1030萬只；2月8日浙江專門成立醫療物資保障組口罩專班，統籌口罩產能擴充工作，所提出的第一步，即為形成口罩千萬只的日產能。

浙江省輕工業品質檢院根據浙江省局的要求，制定《服務轉產民用口罩生產企業行動方案》，成立由15名專業技術骨幹組成的服務轉產口罩企業服務專班，2月23日當天，15家轉產企業單日產量已達458萬只，加上原有口罩生產企業擴產、市縣基地的產能，當天浙江全省各類口罩總產量達到1030萬只。

(旺報 )