防疫為重，國內大型活動陸續叫停或延期，原本將於3月17至22日舉行的台南後壁泰安宮庚子年祈安遶境活動延期，擇日再辦。4月1日登場的學甲刈香，學甲慈濟宮董事長王文宗表示，周日將舉辦臨時董監事會議，決定是否照常舉辦或延期。

泰安宮廟方表示，為免造成防疫工作的困擾，配合政府防疫措施，26日下午2時於泰安宮向聖母秉香請示，獲茄苳媽3聖杯指示，農曆2月24日至2月29日（3月17至22日）庚子年祈安遶境活動，暫延至疫情緩解後再擇期舉辦。

由學甲慈濟宮主辦的每4年一次學甲刈香遶境，是台南五大香科之一，今年遶境及上白礁謁祖祭典4月1日到3日舉行，遇上新冠肺炎疫情蔓延，學甲慈濟宮上周已經勸退中國、新加坡、馬來西亞、菲律賓的300多人進香團。

至於是否照常舉行或延期，王文宗表示，周日臨時董監事會議將作出決定，下周會召集13庄47角頭廟開會協商延期或暫停的因應方式，因為時間很近了，不能再拖，各宮廟陣頭都已經請了，也要趕快處理。

王文宗也呼籲中央及內政部，防疫期間對宮廟大型集會活動，應有明確指示或規定，不要只是道德勸說，政府若有規定，宮廟才有依據可依法辦理。

此外，他也認為，疫情有多嚴重，是否有社區感染，風險有多大，中央最清楚，應該出來主導，不要讓一些名嘴在那邊發言帶風向。宮廟承辦活動，也是背負著信徒期待，有很大壓力，希望能有法可循。

(中時 )