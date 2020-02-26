彰化漁港破堤通水了，說是邁向里程碑，但區域計畫卻還沒過關，漁港南側運維碼頭也還再闖環評，位於彰化芳苑外海的台電離岸風電預計3月進行水下基礎工程，預計年底前要正式併聯發電，縣府爭取彰化運維碼頭能先提供駁位。

彰化漁港等了30年，歷經地方人爭取，但不少人也認為，彰化啟動發展離岸風電後，也加速漁港的推動，但是漁港基地基本上還是漁業使用，和離岸風電運維港有區隔，漁港位於彰濱工業區鹿港區西北側，北區近程計畫29.4公頃維持漁港用途，南區遠程計畫21.69公頃原作為休閒專區，縣府申請變更希望改為離岸風電運維基地，歷經多次環評審查被打回票。

台電離岸風電一期計畫1月舉行首支水下基礎鋼管樁完工，計畫3月起陸續設置21部風機，未來2020至2022年台電、沃旭、彰芳都有運維需求，接著2023至2025年，海龍、中能風場也要進場，彰化縣政府希望運維碼頭預定地能發揮功能，和台中港提供大型風機設備裝卸用有所區隔，讓綠能和地方產業更有連結度。

上週環評小組第4次已經通過，但審查意見要求補件，鳥類復育、海域底泥和、空品改善措施等資料後，3月底前送環評大會。

彰縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，若環評大會能夠順利通過，4月底左右可開工，經費4億是前瞻能源局補助，工程已發包，工期1年，但全區經費需20億，目前還不足15億多。

(中時 )