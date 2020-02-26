新生雙人女團「MeetU」1月以〈美人兮〉出道起就勤跑各地文化活動，網上影片吸引不少目光。2月27日上午10點50分在縣長官方粉絲頁「徐耀昌加油讚」和縣長一起直播，分享美麗的苗栗苑裡風光。

「苑裡」這美麗地名來自「彎麗」，MeetU雙姝將和苗栗縣長徐耀昌一同認識地名背後的美麗故事，並介紹保存最完整的百年日本宿舍區、並親自體驗典雅時尚「藺草編織」。

(中時 )