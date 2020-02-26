MeetU拉苗栗縣長2／27玩直播 探百年日本宿舍 體驗藺草編織 20:072020/02/26 中時 溫博鈞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新生雙人女團「MeetU」1月以〈美人兮〉出道起就勤跑各地文化活動。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新生雙人女團「MeetU」1月以〈美人兮〉出道起就勤跑各地文化活動，網上影片吸引不少目光。2月27日上午10點50分在縣長官方粉絲頁「徐耀昌加油讚」和縣長一起直播，分享美麗的苗栗苑裡風光。 「苑裡」這美麗地名來自「彎麗」，MeetU雙姝將和苗栗縣長徐耀昌一同認識地名背後的美麗故事，並介紹保存最完整的百年日本宿舍區、並親自體驗典雅時尚「藺草編織」。 (中時 ) #MeetU #美麗 #體驗 #藺草編織 #縣長 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅遊短視頻 讓消費者自動買單 04:092020/02/22 話題觀察 蔡醫師守住防疫前線 彰化縣長送暖 01:552020/02/22 生活新聞 後壁農事體驗活動 親子合力體驗插秧趣 21:112020/02/22 生活 鹿谷開山廟大神龜揭綵 2萬5888台斤平安大神龜出爐 15:592020/02/23 生活 許一個美麗的春天 彰化市洋紅風鈴木魔力召喚不辭千里... 20:032020/02/23 生活 新冠肺炎防疫期 南投縣長籲遵守檢疫隔離措施 13:152020/02/24 生活 楊文科給家長學子「縣長的一封信」共同防疫守護學童健康 15:382020/02/24 生活 嘉縣新任社會局長就職 縣長盼提升老人照顧覆蓋率 18:202020/02/24 生活 前立委梁牧養 槓上縣長潘孟安 04:102020/02/26 地方新聞 國際自由車環台公路大賽 第3站選定美麗124縣道舉行 16:162020/02/26 生活 玩食熱門新聞 228連假遊走馬瀨農場 身分證號碼有2、2、8免費入園 - 旅遊 君品雲軒拚了！加拿大活龍蝦饗宴每人999＋10％元起 - 玩食 撫慰同鄉的味蕾 基隆巴基斯坦廚房獲清真認證 - 旅遊 驚喜！淡水輕軌有「櫻花香」 輕軌出站就是滬尾櫻花大道 - 旅遊 MeetU拉苗栗縣長2／27玩直播 探百年日本宿舍 體驗藺草編織 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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