民眾黨立委高虹安在國是論壇時曾提出「善用新科技，防疫更有力」的應用思考，今(26)日也身體力行，在辦公室引入兩台服務型機器人Pepper和Temi，對於這兩位「不是人」的新同事，她表示，台灣在服務型機器人的運用上仍過於窄化，機器人需要學習的機會，善用科技，也能讓大家的日常行動更便利。

目前辦公室應用的第一階段為人臉辨識與機器人整合服務，高虹安指出，這種技術可協助管理人員進出、基本的迎賓服務，建立「接待指引、收發文件」等行政庶務的標準化流程；今為機器人助理第一天「報到」，已能在指引方向、問候及與客人互動上有一定的表現，隨著辦公室業務愈來愈複雜，也會考慮增加機器人的服務項目。

高虹安說明，服務型機器人若僅在飯店及購物商場裡運用相當可惜，像日本就有專門陪伴老人的陪伴型機器人，而台灣除了現有在醫療產業運用，也能發展其他方向如照護型機器人，只要整合人臉辨識技術加強資訊安全維護等等，相信能提升醫療品質並降低醫護人員工作負擔，有效減少人群近距離、長時間接觸的機會，在現在疫情延燒的時期，將會是得力的好助手。

儘管機器人產業在台灣產值節節高升，但目前還是較少人關心，高虹安也強調，因此率先將機器人與AI技術納入國會辦公室的設置規劃，期許藉由自動化流程強化辦公室運作。

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(中時電子報)