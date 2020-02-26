五股區興珍里長鄭國榮於里內打造彩繪牆，重現當年的農村風光。（鄭國榮提供╱吳亮賢新北傳真）

五股區興珍里長鄭國榮於里內打造彩繪牆，重現當年的農村風光。（鄭國榮提供╱吳亮賢新北傳真）

五股區興珍里舊名「褒子寮」，乾隆年間即有先民聚居，並以捕魚為業，十分熱鬧，里長鄭國榮為讓民眾重溫當地的百年風華，於里內健康步道新增3D立體彩繪，將珍貴歷史圖騰畫在牆上，不僅成為打卡熱點，也是學童們最棒的歷史課。

褒子寮鄰近出海口，水路發達， 17世紀初，許多漢人渡海來此開墾，多以薄子寮（意指小屋）為居，日據時期便定名為褒子寮。

鄭國榮指出，自己在興珍里土生土長55年，看著當地原本秀麗的環境，變成滿是鐵皮屋的都市叢林，十分遺憾，因此當選里長後，於里內打造一座健康步道，邀請學童在兩旁鐵皮牆上彩繪，增添亮點。

鄭國榮表示，隨著原有的彩繪牆開始斑駁，他便突發奇想，將過去的兒時記憶畫在牆上，並掛上珍貴老照片，包括淡水河口風光、漁民划著竹筏捕魚、農夫牽著水牛耕田等景象，讓老一輩及年輕人都能重溫歷史風華。

鄭國榮說，民眾走在步道上，就像走進時光隧道，吸引許多人前來拍照打卡，更有里民向他開玩笑表示，彩繪十分傳神，「尤其水牛那雙眼睛直直盯著人看，走到哪就看到哪。」

此外，當地的更寮國小、新化國小師生也會來此戶外教學，除了環境教育，老師也會帶領學生導覽彩繪牆，成為最佳的歷史教材。

(中時 )